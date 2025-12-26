ПСБ запустил онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса на налоговом режиме АУСН

ПСБ представляет комплексный сервис онлайн-бухгалтерии, разработанный специально для поддержки малого бизнеса, которые переходят или планируют перейти на новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Фото: Пресс-служба ПСБ

АУСН — это специальный режим, действующий в качестве эксперимента до 31 декабря 2027 года. Его ключевая особенность — автоматизация налогового учета: банки, включенные в специальный реестр ФНС России, напрямую передают в налоговые органы информацию об операциях клиентов. ПСБ входит в перечень уполномоченных банков, что позволяет клиентам банка беспрепятственно выбирать этот новый удобный режим. На территории Ярославской области АУСН вводится с 1 февраля 2026 года. ПСБ – один из четырех банков, уполномоченных участвовать в эксперименте.

Перейти на новый режим и использовать сервисы банка могут организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие критериям: доход за год — не более 60 млн рублей, численность сотрудников — не более 5 человек, все счета открыты в ПСБ. Переход доступен как для вновь зарегистрированного бизнеса, так и для действующих компаний: необходимо открыть расчетный счет в ПСБ, подать уведомление в личном кабинете в интернет-банке или мобильном приложении, дождаться результатов проверки от ФНС и в случае одобрения подписать документы.

Сервис онлайн-бухгалтерии ПСБ — это современный инструмент, который позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии своего дела, делегировав банку и государству задачи по ведению налогового учета.

«ПСБ поддерживает инициативы, которые дают возможности автоматизировать рутинные задачи и упростить ведение бизнес-процессов нашим клиентам. В связи с этим мы запустили специальную платформу для работы в Автоматизированной упрощенной системе налогообложения, и уже отмечаем рост спроса на сервис в Ярославской области. Цифровая платформа позволяет нашим клиентам перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим и отслеживать все операции в личном кабинете на сайте ПСБ»,— рассказала Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

