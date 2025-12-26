Песков затруднился ответить на вопрос о финансировании выборов на Украине

Трудно сказать, кто должен финансировать выборы на территории Украины, на данный момент российские власти не слышали заявлений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Кремле не знают, в какой степени слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка по этой теме отражают официальную позицию украинских властей, добавил Дмитрий Песков.

25 декабря Михаил Подоляк заявил в интервью на YouTube, что Украина не сможет профинансировать выборы в стране, поскольку сейчас у государства дефицитный бюджет. По его словам, перед Киевом стоят другие приоритеты — военные и социальные расходы.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Новое голосование должно было пройти в марте 2024 года, однако из-за действующего военного положения в стране его перенесли на неопределенный срок. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале декабря, что готов провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность голосования. Он также заявил, что готов просить Верховную раду создать правовую основу для выборов во время действующего военного конфликта.