Инвестиции в недвижимость сократятся на треть в 2026 году

Инвестиции в недвижимость России по итогам 2026 года сократятся на 30% до 650 млрд руб., спрогнозировали в консалтинговой компании IBC Real Estate. В Москве показатель сократится на 23-31% год к году, до 450-500 млрд руб.

По данным IBC Real Estate, инвестиционный спрос на недвижимость уменьшается из-за высокой стоимости заемного финансирования. Активность вкладов сдерживает дефицит качественного имущества и зданий. В основном в недвижимость инвестируют банки и инвестфонды, поскольку они меньше зависят от заемного финансирования. Согласно прогнозу компании, основной инвестиционный поток в 2026 году будет направлен в офисный и складской сегменты.

По прогнозам экспертов, если к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ будет ниже 14%, то объем вложений в недвижимость и земельные участки под девелопмент может составить 900 млрд руб.

