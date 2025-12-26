Правительство РФ выделило Орловской области 35 млн на лекарства для льготников

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Орловская область получит из резервного фонда правительства России дополнительные 35 млн руб. на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Документ опубликован на сайте федерального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Социальная услуга предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших военнослужащих, а также людям, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Орловская область — единственный регион Черноземья, который получит этот трансферт. Кроме нее, средства направят еще в десять регионов страны. Всего речь идет о 930 млн руб.

В сентябре правительство области сообщало, что на лекарства для орловских льготников в 2026 году выделят 2 млрд руб.: 1,7 млрд руб. из областного бюджета и 289 млн руб. — из федерального.

Юрий Голубь