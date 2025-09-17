Власти Орловской области выделят 2 млрд на лекарства для льготников в 2026 году

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан Орловской области в 2026 году власти региона направят свыше 2 млрд руб. В объем выделенных средств входят 1,7 млрд руб. из областного бюджета и 289 млн руб. — из федерального. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2026 году объем средств на лекарства для льготников увеличился на 100 млн руб. по сравнению с 2025-м. В этом году сумма выросла на 450 млн руб. относительно 2024 года. С 1 января на эти цели направлено уже 1 млрд руб.

Всего в Орловской области право на льготное лекарственное обеспечение по региональной льготе имеют 47,4 тыс. человек, по федеральной — 15,8 тыс. человек.

В марте орловская прокуратура направила в суд дело замглавы регионального департамента здравоохранения Светланы Жировой. Ей вменяется злоупотребление полномочиями. По версии регионального СКР, чиновница пыталась создать видимость освоения федеральных дотаций на обеспечение лекарствами жителей области, чтобы не возвращать оставшиеся средства. Это повлекло невостребованность части закупленных препаратов и, как следствие, истечение сроков их годности, а также ущерб на общую сумму свыше 46 млн руб.

Кабира Гасанова