Кабардино-Балкария собрала 1,1 млн тонн плодов и ягод

Кабардино-Балкария завершила 2025 год с рекордным урожаем плодов и ягод — 1,1 млн т. Этот показатель превысил результат 2024 года на 7,4%. Минсельхоз республики сообщил эти данные 26 декабря.

Аграрии республики посадили многолетние насаждения на 1,8 тыс. га. Это точно соответствует прогнозу на год. Обновление старых садов, где деревьям больше 20 лет, усилило эффект. Фермеры высадили молодые деревья на освободившихся площадях.

Яблоки составили основную долю урожая. Регион обеспечивает треть национального производства плодов и ягод. В 2024 году Кабардино-Балкария собрала 1027 тыс. т — на 30,7% больше, чем в 2023-м. Сельхозорганизации дали 465,6 тыс. т, население — 344,1 тыс. т, фермеры — 217,6 тыс. т.

Рост в 2025 году продолжил тенденцию. С начала сезона аграрии собрали 233,5 тыс. т — на 7,8% больше, чем год назад. К сентябрю объем достиг 140 тыс. т, что на 22% превысило прошлогодний.

Минсельхоз республики прогнозировал 1103 тыс. т на 2025 год — 107,4% к 2024-му. Фермеры осваивают новые культуры вроде голубики. Они ищут ниши для диверсификации.

Ключевые факторы успеха — современные агротехнологии и орошение. Дождевальные установки обеспечили полив в засуху. Регион высевает ранние сорта кукурузы и подсолнечника для двух урожаев за сезон.

Кабардино-Балкария лидирует по закладке садов. До 2030 года власти удвоят мощности плодохранилищ и доведут интенсивные сады до 30 тыс. га. Экспорт АПК вырос на 72% с 2020 года. Регион стабилизирует производство. Новые сорта повышают устойчивость к погоде. Аграрии планируют расширить орошение и сажать высокопродуктивные культуры.

Станислав Маслаков