Путин проведет совещание на тему госпрограммы вооружений

Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание на тему развития оборонно-промышленного комплекса страны. Этот вопрос будет обсуждаться в том числе с учетом дальней перспективы, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня он (президент. — "Ъ") продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы и в целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны на период СВО и на дальнюю перспективу»,— сообщил господин Песков (цитата по «Интерфаксу»). Пресс-секретарь подчеркнул, что совещание будет «весьма представительным».

Дмитрий Песков добавил, что во второй половине дня Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.

Государственной программой вооружений определяется порядок закупки, разработки и модернизации боевой техники для Вооруженных сил России на десятилетний срок. Серия специальных совещаний по новой программе началась в июне этого года.

Степан Мельчаков