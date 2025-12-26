Россия и США провели новые переговоры после поездки Дмитриева в США
После поездки в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева Москва и Вашингтон поддерживали контакт по телефону. Российскую сторону в этих переговорах представлял помощник президента Юрий Ушаков, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«От администрации это был Ушаков», — сказал господин Песков. Он добавил, что с американской стороны «было несколько собеседников». Деталей Дмитрий Песков не привел, но уточнил, что «условлено продолжать диалог».
Что касается поездки господина Дмитриева, он сразу «доложил об итогах», и «эта информация была проанализирована». Какие документы спецпредставитель привез из США в Москву, пресс-секретарь президента рассказать отказался.
«Распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса», — пояснил Дмитрий Песков.