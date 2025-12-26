На Запорожской АЭС подтвердили техническую возможность майнинга
Запорожская атомная электростанция сможет обеспечить электроэнергией майнинговые фермы. Об этом «Ъ» сообщили представители ЗАЭС.
«Чисто технически потенциал атомной станции достаточно высок. Он сможет обеспечить электроэнергией не только население и объекты жизнеобеспечения, но и майнинговые фермы»,— отметили в отделе по коммуникациям ЗАЭС.
По словам специалистов, ключевое условие для нормальной работы электростанции — прекращение военных действий и гарантии безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на закрытой встрече с представителями российского бизнеса, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС. Также, по словам Путина, стороны рассматривают вопросы поставки электроэнергии на Украину.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположена возле Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Управление станции осуществляет АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).