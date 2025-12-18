Нефтегазовые компании РФ начали внедрять дроны ижевского производства с новым ИИ

Беспилотные воздушные суда (БВС) ZALA получили новые бортовые системы с искусственным интеллектом для мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как сообщает пресс-служба предприятия, российские нефтегазовые компании приступили к использованию БПЛА с технологий ИРРА.

«Интегрированный программно-аппаратный комплекс ИРРА с помощью алгоритмов машинного зрения в реальном времени обрабатывает оптические данные с видеокамер и тепловизора БВС, автоматически идентифицируя отклонения на объектах ТЭК»,— говорится о технологии на сайте производителя.

БПЛА с ИРРА ведут видеосъемку в дневном и ночном диапазонах. По данным предприятия, около 70% событий фиксируются в реальном времени, что сокращает время реагирования.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что предприятие поставит почти 200 беспилотников «одному из крупнейших» эксплуатантов БПЛА, который обеспечивает безопасность объектов ТЭК в 65 регионах России. В составе поставки — дроны ZALA T-16 и ZALA T-20, а также мобильные лаборатории на базе транспорта повышенной проходимости.