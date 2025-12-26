Стоимость участия в ПМЭФ в 2026 году составила 850 тыс. руб.

Стоимость билета на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году составила 850 тыс. руб. Цены опубликовали на сайте форума.

ПМЭФ пройдет 3-6 июня в Санкт-Петербурге. Пакет «Участник» включает проход на все мероприятия форума, кроме тех, на которые нужно специальное приглашение. В него также входит доступ в «зоны делового общения» ПМЭФ и «информационное обеспечение». Такая цена актуальна до 14 января, потом стоимость участия вырастет до 1,092 млн руб.

На сайте доступен также пакет за 66 тыс. руб. «Участник мероприятий в рамках ПМЭФ». Он включает доступ к мероприятиям только первого дня форума, в том числе Российского форума малого и среднего предпринимательства и Российского фармацевтического форума. Представители малого и среднего бизнеса могут участвовать в ПМЭФ по этому тарифу за 25 тыс. руб.

Последнее крупное подорожание билетов на ПМЭФ произошло в 2021 году. В фонде «Росконгресс» сообщили «Коммерсантъ FM», что цены на мероприятие пришлось повысить из-за санитарных мер после пандемии COVID-19. Проход на ПМЭФ подорожал с 350 тыс. руб. (2019 год) до 840 тыс. руб. В последующие годы цена при открытии продаж варьировалась от 720 тыс. руб. до 1 млн руб. В 2025 билет на ПМЭФ стоил 990 тыс. руб., позже его цена выросла до 1,2 млн руб.