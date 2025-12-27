Сегодня исполняется 80 лет режиссеру, драматургу, народному артисту РФ, художественному руководителю московского театра «Эрмитаж» Михаилу Левитину

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ Михаил Левитин

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный артист РФ, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев:

— Есть такое понятие — «человек театра», и Михаил Захарович Левитин, безусловно, является его олицетворением. Но на мой взгляд, он не просто человек театра, а человек искусства, уникальный в своей многогранности: мастер режиссуры, строитель театра, прекрасный рассказчик, талантливый писатель, неуемный исследователь… В нем органично сочетаются творческое бесстрашие и уважение к истории, научный интерес и пронзительный человеческий взгляд на прошлое и настоящее. Михаил Захарович заразителен в своей любви к театру, в понимании его природы. Для Театра Пушкина и для меня лично, конечно, особенно ценно, что в его поле зрения попал Камерный театр, и Михаил Захарович написал очень живую книгу о Таирове. Дорогой Михаил Захарович, поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, счастья, вдохновения и творческих открытий!

