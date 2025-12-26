Сибирь ставит на лыжи

В новогодние праздники спрос на поездки в Сибирь на всех видах транспорта — самолетах, автобусах и поездах — вырос по сравнению с прошлым годом минимум на треть. По данным сервиса путешествий «Туту.ру», наибольший интерес к поездкам приходится на Республику Алтай — количество запросов на покупку билетов сюда увеличилось вдвое. Также вырос запрос на поездку в Кемеровскую область и Красноярский край. Несмотря на рост среднего чека на новогодние туры в этом году на 15–20%, горнолыжные курорты ожидают увеличения турпотока.

В этом сезоне туристы стали больше экономить на проживании на горнолыжных курортах Сибири

Спрос на новогодний отдых в Сибири в этом году выше, чем в прошлом. По данным сервиса путешествий «Туту.ру», количество запросов на покупку билетов в сибирские регионы в декабре-январе выросло на треть. Наибольшую динамику по количеству заказов демонстрирует Республика Алтай, спрос на которую оказался вдвое выше, чем годом ранее.

Интерес к поездкам в Алтайский край вырос на 30%, Новосибирскую область — на 27%, Красноярский край — на 24%, Кемеровскую — на 19%, Иркутскую область — на 14%.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на путешествия по регионам Сибири на предстоящие новогодние праздники (26 декабря — 11 января) вырос на 6% относительно прошлого года. Самый заметный рост эксперты зафиксировали на поездки в Алтайский край — на 38% год к году, Иркутскую область — на 15%, Томскую — на 12%, Кемеровскую — на 8% (отдельно на Шерегеш — рост на 5%) и Новосибирскую область — на 6%.

Также в декабре-январе увеличилось количество бронирований отелей и апартаментов на территории Сибири — на 54% по сравнению с прошлым годом, посчитали аналитики «Яндекс Путешествий». В частности, в два раза выросло число брони на проживание в Алтайском крае, Хакасии и Томской области, на 85% — в Республике Алтай, на 73% — в Кемеровской области, на 39% — в Красноярском крае, на 35% — в Омской области, на 33% — в Новосибирской области.

Растущий спрос на поездки зимой в Сибирь эксперты объясняют популярностью горнолыжных курортов, которые наращивает турпоток за счет развития инфраструктуры и улучшения транспортной доступности.

«Внутренний туризм показывает рост около 4,5%, но именно горнолыжные путешествия — все-таки приятное исключение, так как в этом сегменте спрос в пиковые даты очень существенный и может превышать 20% и более»,— отмечает вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин.

По данным сервиса «Tutu.ru», чаще всего на горнолыжные курорты отправляются пары — это свыше 60% бронирований. 15% путешественников едут семьями, 12% посещают курорты в одиночестве, и 10% — это деловые туристы.

Руководство горнолыжного комплекса «Манжерок» объясняет тенденцию, в том числе, увеличением числа событийных мероприятий. «Посещаемость увеличилась благодаря внедрению соревновательного календаря — он включает более 80 спортивных соревнований по горным лыжам, сноуборду и лыжным гонкам»,— прокомментировали в пресс-службе курорта. За время зимнего сезона 2024-2025 курорт посетили более 327 тыс. туристов, что на 55% превышает показатели предыдущего сезона.

Владельцы горнолыжного комплекса «Шерегеш» полагают, что росту числа туристов способствует развитие гостиничной инфраструктуры. В этом году на курорте введены апарт-комплекс «Шермонт» на 290 номеров в секторе F, гостиница на 15 номеров в секторе А и отель «Унзас-парк» на 37 номеров.

В прошлом году «Шерегеш» посетили 1,3 млн туристов, в этом здесь планируют принять не меньше 1,65 млн человек.

Вместе с ростом числа бронирований в гостиницах Сибири отмечается увеличение среднего чека на 15–20%. По данным опрошенных операторов, подорожание связано с ростом цен на услуги, тарифы и налоговой составляющей. Впрочем, руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова отмечает, что в этом сезоне туристы экономят на проживании на горнолыжных курортах: год назад они выбирали отели со средней стоимостью 15,8 тыс. руб. за ночь, а в этом —14,7 тыс. руб. В Шерегеше средняя стоимость выбираемого жилья понизилась с 17,7 тыс. до 14,3 тыс. руб. за ночь.

«Очень сильно влияет стоимость перелетов на новогодние даты. Так, рейс Москва — Сочи — Москва будет стоить около 40 тыс. руб. на одного человека в оба конца, чтобы слетать на Шерегеш, придется потратить 65-69 тыс. руб. Понятно, что такая цена перелета делает проблемной поездку в Кузбасс для туристов из Москвы и Центральной России. Особенно, если мы будем учитывать, что Шерегеш — это молодежный курорт и, конечно, эта аудитория не будет платить такие деньги за перелет»,— отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Лолита Белова