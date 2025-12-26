Завскладом нижегородской больницы №40 оштрафовали за мошенничество

Заведующую складом больницы №40 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода признали виновной в мошенничестве. Ей назначили 50 тыс. руб. штрафа, сообщили в районном суде 26 декабря.

Изначально ее обвиняли в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Согласно материалам дела, с июня 2021 по октябрь 2024 года она участвовала в процедуре выбора поставщиков медицинских материалов и оборудования. Подсудимая организовала схему преимущественного заключения контрактов с определенными поставщиками путем искусственного снижения стоимости коммерческих предложений. Взамен она получала 10% от суммы каждого договора — всего 171,2 тыс. руб.

Статью обвинения в ходе разбирательства переквалифицировали на мошенничество (ч.1 ст.159 УК РФ). Суд установил, что фигурантка организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями в больнице не обладала. То есть, преступление не было связано ни с исполнением должностных полномочий, ни с использованием служебного положения.

Суд назначил 100 тыс. руб. штрафа. Однако снизил его вдвое с учетом содержания подсудимой под домашним арестом и запретом определенных действий.