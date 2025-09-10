Завскладом нижегородской больницы №40 пойдет под суд по делу о взятках

В Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода поступило уголовное дело в отношении заведующей складом больницы №40. Как сообщили в пресс-службе суда, ее обвиняют в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с июня 2021 по октябрь 2024 года обвиняемая участвовала в процедуре выбора поставщиков медицинских материалов и оборудования. Она организовала схему преимущественного заключения контрактов с определенными поставщиками. За искусственное снижение стоимости их коммерческих предложений фигурантка получала около 10% от каждой сделки. Общая сумма взяток оценивается в 171 тыс. руб.

Обвиняемая признала вину, находится под домашним арестом.

Галина Шамберина