«Объем предложения в Новой Москве за два года сократился вдвое»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему и в каких сегментах в последние годы сокращается объем предложения в новостройках.

Объем предложения первичного жилья в Новой Москве за два года сократился вдвое, а за год — более чем на 35%. Сейчас в локации доступно к покупке 11,2 тыс. вариантов, посчитали эксперты платформы Bnmap.pro. В начале 2024 года здесь было доступно к покупке в пределах 24, тыс. лотов, в январе 2025-го — чуть больше 17,5 тыс. В старых границах столицы экспозиция от застройщиков тоже подрастеряла в объеме, но не так существенно. В начале 2024 года было почти 50 тыс. квартир и апартаментов, в начале 2025 года — чуть более 50 тыс., а в конце 2025-го — менее 44 тыс. За два года — минус 9%, а за год — минус 13%. Но цены при этом растут. И одна из главных причин — это вымывание наиболее доступных по цене объектов, сокращение доли предложения массового сегмента и рост доли бизнес-сегмента, а также еще более дорогих классов, отмечают эксперты. Если сравнивать причины роста цен в московских и новомосковских новых жилых комплексах, то будет видна разница. Рост цен на новомосковские новостройки преимущественно обусловлен тем, что здесь довольно однородный состав предложения, превалирует массовая застройка, поэтому более заметным становится управление ассортиментом со стороны девелоперских компаний. В связи с ростом издержек на стройку, повышением строительной готовности и рядом других экономических факторов новое предложение, которое выводится в продажу, имеет в среднем более высокий ценник.

