Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых масштабных и запоминающихся культурных событиях 2025-го.

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Подводить традиционные итоги уходящего года начну с выставок, которые особенно громко прозвучали. А некоторые из них еще можно увидеть в длинные новогодние каникулы. Одним из самых громких проектов Третьяковской галереи стала выставка «Карл Брюллов. Рим-Москва-Петербург». Из 3,3 млн человек, посетивших ГТГ в 2025 году, 430 тыс. пришлось как раз на этот проект. В 2026-м здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрывается на реставрацию, поэтому выставок там долго не будет.

Третьяковка немалыми силами подключилась и к проекту «Марк Шагал. Радость земного притяжения», который открылся в декабре в ГМИИ. Оттуда приехали семь панно, написанных Шагалом для еврейского театра ГОСЕТ в 1920 году. А еще шедевр «Над городом», который, правда, разместили очень странно, за колонной Белого зала. Другую всем известную картину —«Прогулка» — привезли из Русского музея. Обе работы посвящены жене художника Белле Розенфельд.

Основу экспозиции, которая, на мой взгляд, была сделана неоднозначно, особенно по части изобильного оформления, составили произведения «русского периода» первой трети ХХ века из Пушкинского и Русского музеев и частных коллекций, в том числе того периода, когда Шагал служил комиссаром по делам искусств в своем родном Витебске.

Стоит отметить и две крупные выставки, посвященные русскому авангарду: «Наш авангард. Великий эксперимент» в Русском музее в Питере и «Татлин. Конструкция мира» в Центре «Зотов» в Москве. Запомнился проект «Изображая воздух. Русский импрессионизм» в столичном Музее русского импрессионизма. Отметили немного и круглую дату — 200-летие восстания декабристов.

В Государственном музее Пушкина, литературном, взят ракурс раскрытия исторического контекста через биографии участников, связанных с поэтом. А Государственный Эрмитаж на выставке «14 декабря 1825 года» явил массу произведений искусства, а также рукописи, да еще и разработал квест про первых дворянских революционеров. Как сказал на открытии генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, «эта выставка про Зимний дворец и его взгляд на декабристов».

