Ракетно-половые вопросы
Арина Соболенко попробует поддержать престиж женщин в матче с Ником Кирьосом
28 декабря в Дубае состоится одна из самых необычных встреч за всю теннисную историю. Нынешний лидер мирового женского рейтинга 27-летняя белоруска Арина Соболенко сыграет с 30-летним австралийцем Ником Кирьосом — бывшей 13-й ракеткой мира, обладателем семи титулов в одиночном разряде и финалистом Wimbledon 2022 года. Особые правила, по которым пройдет очередная теннисная «Битва полов», призваны облегчить задачу женщины, однако шансы мужчины все равно выглядят выше.
Показательный матч Арины Соболенко (слева) с Ником Кирьосом обещает превратиться в увлекательное спортивное шоу
Фото: Adam Hunger / Getty Images
Мероприятие, которое запланировано в воскресенье в Дубае, вызывает интерес не только у обычных спортивных болельщиков. Ведь под крышей 17-тысячной Coca-Cola Arena под громкой вывеской «Битва полов» пройдет показательный матч между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и Ником Кирьосом, одним из самых эпатажных и в то же время талантливых теннисистов поколения, которое пока еще пытается конкурировать с более молодыми Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
В этом году, правда, Кирьос находился в тени. Рецидивы травм запястья и колена вынудили его пропустить последние девять месяцев, и сейчас в мировой классификации финалист Wimbledon 2022 года занимает лишь 671-е место. Но это тот случай, когда австралийцу не следует ждать скидок в связи с положением в рейтинге и длительным отсутствием игровой практики. Резонанс в случае его возможного поражения будет объясняться богатым историческим бэкграундом предстоящего мероприятия, придуманного Стюартом Дюгидом — авторитетным спортивным агентом, который три года назад, в 2022 году вместе с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой основал агентство Evolve, а сейчас представляет интересы как Кирьоса, уже успевшего удачно попробовать себя в роли телекомментатора, так и Соболенко.
Дело в том, что в подавляющем большинстве предыдущих «Битв полов» брали верх мужчины. Исключение по большому счету было лишь одно.
В легендарном матче, который состоялся 20 сентября 1973 года в Хьюстоне, уже миновавшая пик своей карьеры, но все еще находившаяся в прекрасной форме выдающаяся американка Билли Джин Кинг взяла три сета подряд у своего стареющего соотечественника Бобби Риггса.
55-летний Риггс оказался физически не готов к встрече с соперницей, которая после этого выиграет еще три титула на турнирах Большого шлема, хотя четырьмя месяцами ранее он за 57 минут разгромил другую знаменитую теннисистку, будущую 24-кратную победительницу мейджоров австралийку Маргарет Корт.
В 1992 году в Парадайсе в матче двух экс-первых ракеток мира 40-летний Джимми Коннорс выиграл оба сета у 35-летней Мартины Навратиловой, а в 1998 году организаторы Australian Open выделили один из второстепенных кортов стадиона Melbourne Park для проведения двух партий, в которых соперницами 30-летнего немца Карстена Браша, не входившего в число 200 лучших в мире, по очереди были две молодые восходящие звезды — Серена и Винус Уильямс. Будущие примы мирового тенниса потерпели фиаско. Экстравагантный Браш, который выходил на корт в очках, своим внешним видом напоминал теннисного любителя-интеллектуала и в тот день позволял себе покуривать между геймами, отдал в общей сложности три гейма.
Следующей известной чемпионкой, бросившей вызов мужчинам, стала в декабре 2003 года тогдашняя первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен. Но одолеть в Брюсселе 43-летнего чемпиона Roland Garros 1983 года Янника Ноа ей не удалось: ветеран не без труда, но все-таки взял верх на тай-брейке в третьей партии. Что касается встречи Новака Джоковича и китайской звезды Ли На в 2013 году на турнире в Пекине, то это была никакая не битва и даже не стычка, а 15-минутная развлекательная импровизация на потеху публике. Взяв по три гейма, в каждом из которых Ли На имела гандикап в два очка, ее участники сразу приступили к тай-брейку до пяти очков. Причем тут у китаянки была фора уже в четыре очка, а еще одно, победное, она вырвала эйсом.
Главной особенностью предстоящего матча будут размеры корта. Руководствуясь данными о том, что женщины передвигаются на 9% медленнее мужчин, организаторы решили, что половина Кирьоса будет на 9% шире и длиннее, чем половина корта Соболенко, что явно на руку белоруске.
А вот кому выгоднее отмена второй подачи — другое новшество, призванное нивелировать превосходство мужчины в мощи, заранее сказать трудно. Ведь Соболенко, достаточно высокая (182 см) и физически развитая спортсменка, тоже лишается возможности вводить мяч в игру в полную силу. А Кирьос с его ростом 193 см, используя даже на не максимальной скорости нетипичную для женского тенниса мужскую крученую подачу с высоким отскоком, скорее всего, сможет легко владеть инициативой.
У Соболенко, впрочем, тоже есть сильный козырь — удар справа. На прошлогоднем US Open оказалось, что его средняя скорость у белоруски составляет 128,7 км/ч — выше, чем у Алькараса (127,1 км/ч), Синнера (125,5 км/ч) и Джоковича (122,3 км/ч). Однако не стоит забывать, что матч предстоит показательный, шоу в нем будет как минимум не меньше, чем спорта, а в плане артистизма и эмоциональности мужчина в данном случае не уступает женщине. Поэтому рассуждать о шансах языком цифр здесь не имеет смысла.