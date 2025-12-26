Ракетно-половые вопросы

28 декабря в Дубае состоится одна из самых необычных встреч за всю теннисную историю. Нынешний лидер мирового женского рейтинга 27-летняя белоруска Арина Соболенко сыграет с 30-летним австралийцем Ником Кирьосом — бывшей 13-й ракеткой мира, обладателем семи титулов в одиночном разряде и финалистом Wimbledon 2022 года. Особые правила, по которым пройдет очередная теннисная «Битва полов», призваны облегчить задачу женщины, однако шансы мужчины все равно выглядят выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показательный матч Арины Соболенко (слева) с Ником Кирьосом обещает превратиться в увлекательное спортивное шоу

Фото: Adam Hunger / Getty Images Показательный матч Арины Соболенко (слева) с Ником Кирьосом обещает превратиться в увлекательное спортивное шоу

Фото: Adam Hunger / Getty Images

Мероприятие, которое запланировано в воскресенье в Дубае, вызывает интерес не только у обычных спортивных болельщиков. Ведь под крышей 17-тысячной Coca-Cola Arena под громкой вывеской «Битва полов» пройдет показательный матч между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и Ником Кирьосом, одним из самых эпатажных и в то же время талантливых теннисистов поколения, которое пока еще пытается конкурировать с более молодыми Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

В этом году, правда, Кирьос находился в тени. Рецидивы травм запястья и колена вынудили его пропустить последние девять месяцев, и сейчас в мировой классификации финалист Wimbledon 2022 года занимает лишь 671-е место. Но это тот случай, когда австралийцу не следует ждать скидок в связи с положением в рейтинге и длительным отсутствием игровой практики. Резонанс в случае его возможного поражения будет объясняться богатым историческим бэкграундом предстоящего мероприятия, придуманного Стюартом Дюгидом — авторитетным спортивным агентом, который три года назад, в 2022 году вместе с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой основал агентство Evolve, а сейчас представляет интересы как Кирьоса, уже успевшего удачно попробовать себя в роли телекомментатора, так и Соболенко.

Дело в том, что в подавляющем большинстве предыдущих «Битв полов» брали верх мужчины. Исключение по большому счету было лишь одно.

В легендарном матче, который состоялся 20 сентября 1973 года в Хьюстоне, уже миновавшая пик своей карьеры, но все еще находившаяся в прекрасной форме выдающаяся американка Билли Джин Кинг взяла три сета подряд у своего стареющего соотечественника Бобби Риггса.

55-летний Риггс оказался физически не готов к встрече с соперницей, которая после этого выиграет еще три титула на турнирах Большого шлема, хотя четырьмя месяцами ранее он за 57 минут разгромил другую знаменитую теннисистку, будущую 24-кратную победительницу мейджоров австралийку Маргарет Корт.

В 1992 году в Парадайсе в матче двух экс-первых ракеток мира 40-летний Джимми Коннорс выиграл оба сета у 35-летней Мартины Навратиловой, а в 1998 году организаторы Australian Open выделили один из второстепенных кортов стадиона Melbourne Park для проведения двух партий, в которых соперницами 30-летнего немца Карстена Браша, не входившего в число 200 лучших в мире, по очереди были две молодые восходящие звезды — Серена и Винус Уильямс. Будущие примы мирового тенниса потерпели фиаско. Экстравагантный Браш, который выходил на корт в очках, своим внешним видом напоминал теннисного любителя-интеллектуала и в тот день позволял себе покуривать между геймами, отдал в общей сложности три гейма.

Следующей известной чемпионкой, бросившей вызов мужчинам, стала в декабре 2003 года тогдашняя первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен. Но одолеть в Брюсселе 43-летнего чемпиона Roland Garros 1983 года Янника Ноа ей не удалось: ветеран не без труда, но все-таки взял верх на тай-брейке в третьей партии. Что касается встречи Новака Джоковича и китайской звезды Ли На в 2013 году на турнире в Пекине, то это была никакая не битва и даже не стычка, а 15-минутная развлекательная импровизация на потеху публике. Взяв по три гейма, в каждом из которых Ли На имела гандикап в два очка, ее участники сразу приступили к тай-брейку до пяти очков. Причем тут у китаянки была фора уже в четыре очка, а еще одно, победное, она вырвала эйсом.

Главной особенностью предстоящего матча будут размеры корта. Руководствуясь данными о том, что женщины передвигаются на 9% медленнее мужчин, организаторы решили, что половина Кирьоса будет на 9% шире и длиннее, чем половина корта Соболенко, что явно на руку белоруске.

А вот кому выгоднее отмена второй подачи — другое новшество, призванное нивелировать превосходство мужчины в мощи, заранее сказать трудно. Ведь Соболенко, достаточно высокая (182 см) и физически развитая спортсменка, тоже лишается возможности вводить мяч в игру в полную силу. А Кирьос с его ростом 193 см, используя даже на не максимальной скорости нетипичную для женского тенниса мужскую крученую подачу с высоким отскоком, скорее всего, сможет легко владеть инициативой.

У Соболенко, впрочем, тоже есть сильный козырь — удар справа. На прошлогоднем US Open оказалось, что его средняя скорость у белоруски составляет 128,7 км/ч — выше, чем у Алькараса (127,1 км/ч), Синнера (125,5 км/ч) и Джоковича (122,3 км/ч). Однако не стоит забывать, что матч предстоит показательный, шоу в нем будет как минимум не меньше, чем спорта, а в плане артистизма и эмоциональности мужчина в данном случае не уступает женщине. Поэтому рассуждать о шансах языком цифр здесь не имеет смысла.

Евгений Федяков