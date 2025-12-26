«Все познается в сравнении»

Самый дорогой в мире состав игроков — у футбольного клуба «Реал». Совокупная стоимость спортсменов мадридской команды — €1,38 млрд. Подсчеты представил портал Transfermarkt. В топ-100 рейтинга попали два российских клуба. «Зенит» занял 69-ю строчку, а «Спартак» — 97-ю. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Susana Vera / Reuters

Топ-клубы всегда вели охоту за лучшими игроками, и тот факт, что цены на звездных футболистов постоянно растут, мало беспокоит знаменитые команды. Тот же «Реал», например, в 2009-м купил Криштиану Роналду за €94 млн. Тогда это казалось невероятным, но клуб отбил эту сумму только на продаже футболок португальца, причем в течение года. Так что нынешняя цена состава лидера рейтинга уже не удивляет. Ведь там выступают такие звезды, как Киллиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, которые вдвоем тянут на €350 млн. Благодаря своим известным игрокам «Реал» всегда остается одним из самых обсуждаемых клубов мира, поэтому даже в тот момент, когда вдруг намечается кризис, проблем с финансированием не возникает, уверен доктор экономических наук, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Илья Солнцев: «Более важное и интересное для спонсоров — это рост аудитории, внимания к клубу и его соцсетям. Все это в конечном итоге трансформируется в деньги».

Сейчас в мире всего семь футбольных клубов стоимостью состава выше €1 млрд. Все они на слуху. Тут и ПСЖ, действующий обладатель Кубка чемпионов, и «Арсенал», главный претендент на этот титул в нынешнем сезоне, а также «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Ливерпуль». А вот такие гранды, как «Бавария», «Тоттенхем» или «Манчестер Юнайтед», до этой отметки уже не дотягивают. Причем последний прилично, цена его состава — €719 млн. Российские команды от первой десятки далеко, но назвать их бедными язык не поворачивается. У того же «Зенита» — 69-е место по стоимости состава в мире, это €175 млн. Так что его регулярные чемпионские титулы в России выглядят логично. Хотя комментатор Геннадий Орлов уверен, что дело не только в этом: «Было очень много примеров, когда деньги были, но не получалось завоевать чемпионские титулы. Так что это хорошее подспорье, но главное — это работа тренеров и мастерство игроков».

Эту теорию подтверждает «Спартак». Сейчас цена его состава — €131 млн, это 97-е место мирового рейтинга. Но при этом красно-белый клуб, мягко говоря, очень давно звезд с неба не хватает. Несмотря на серьезное финансирование, московская команда, которую называют народной, из-за регулярных проблем даже теряет популярность, уверен бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Черевиченко: «Для тех, кто живет не в столице, важно, кто побеждает, а не какая на футболистах форма. Сказку про народную команду, думаю, если еще и помнят, то только те, кто уже получил пенсионное удостоверение».

Суммы, которые тратят на игроков футбольные клубы, без сомнения, значимы. Но все познается в сравнении. Ранее Forbes опубликовал топ-50 самых ценных спортивных команд мира уходящего года, в котором «Реал» со своим звездным составом занял скромное 20-е место. При этом полную стоимость мадридского клуба издание оценило почти в $7 млрд. Сравниться с клубом из американского футбола «Даллас Ковбойс» стоимостью $13 млрд или баскетбольным «Голден Стэйт Уорриорз» ценой $11 млрд ни «Реал», ни любой другой футбольный клуб не может. Российские команды в этой схеме вообще выглядят как финансовые карлики, несмотря на приличный, с нашей точки зрения, бюджет.

Владимир Осипов