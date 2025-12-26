Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о благородстве австралийского гребца, который на Олимпиаде 1928 года уступил дорогу утке с утятами, но все равно победил и установил мировой рекорд.

История гребца Бобби Пирса до сих пор удивляет мир, хотя все случилось в далеком 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме. Австралиец был одним из главных претендентов на золото, поэтому болельщики за ним пристально следили. Во время четвертьфинального заплыва Пирс уверенно лидировал, вдруг прямо перед носом его лодки появилась утка с целым выводком утят. Зрители закричали, а Пирс резко остановился. Он спокойно дождался, пока птицы освободят ему путь, и только потом продолжил грести. Конечно, главный соперник австралийца — француз Винсан Сорен — в этот момент сделал вид, что не заметил произошедшего. Он вырвался вперед очень далеко. Пресса тех лет писала, что отставание австралийца было более пяти корпусов. Но дальше болельщики увидели настоящее чудо: Пирс, пропустив утят, словно получил дополнительный заряд энергии и с каждым взмахом весел сокращал разрыв. Он набрал такую скорость, что на последнем километре обогнал выдохшегося француза на целых 30 секунд. Остальное было делом техники. Бобби выиграл полуфинал, взял золото в финале и стал олимпийским чемпионом. Стоит сказать, что тогда австралиец установил мировой рекорд, который держался вплоть до 1972 года. Но самое главное — он вошел в историю не просто как победитель и олимпийский чемпион, а как один из самых благородных атлетов начала XX века.

