Бывшему аудитору КСП Владимиру Севодняеву зачитали коррупционное обвинение

Бывший аудитор Контрольно-счетной палаты Нижегородской области Владимир Севодняев, которого судят за семь эпизодов получения взяток на общую сумму более 2 млн руб., заслушал в суде обвинительное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ему инкриминируют получение денег от подрядчиков «ВМСК-строй», «Эйдос», «Гривна» и других, работавших по различным муниципальным контрактам в районах Нижегородской области. По версии следствия, возглавляя контрольные мероприятия, Владимир Севодняев вовлек в организованную преступную группу главного инспектора КСП Алексея Зайцева и других сотрудников палаты. За то, чтобы не вносить в акты проверок сведения о выявленных нарушениях, проверяющие брали наличными от подрядчиков.

Бывший аудитор заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дал подробные показания по делу и попросил осудить себя в особом порядке, без исследования доказательств. Также Владимир Севодняев просил освободить его из СИЗО и перевести под домашний арест, учитывая признание вины и полное содействие следствию. Его ходатайство суд рассмотрит 22 января 2026 года. После допроса экс-аудитора и прений ему вынесут приговор за взяточничество.

Четверых бывших инспекторов КСП судят отдельно, они вину в получении взяток не признают. Алексей Зайцев доказывает, что у КСП не было законных полномочий проверять подрядчиков, следовательно, полученные от них деньги нельзя квалифицировать как должностные взятки.

Анастасия Титова, Иван Сергеев