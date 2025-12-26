Работу метро Екатеринбурга в новогоднюю ночь продлят до 1:00

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года работу Екатеринбургского метрополитена продлят до 1:00, сообщили в администрации Екатеринбурга. Наземный транспорт будет развозить горожан до 22:00.

Все праздничные выходные весь общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня за исключением утра первых двух дней наступающего года: до 10:00 1 января транспорт будет ездить с интервалом в час, 2 января, также до 10:00 — каждые полчаса. К обычному графику движения транспорт вернется 12 января. «Отметим, что в нерабочие дни из-за снижения пассажиропотока количество машин подвижного состава сокращается, а интервалы движения увеличиваются»,— добавили в мэрии.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об отмене платы за пользование городскими уличными парковками в период новогодних каникул — с 31 декабря по 11 января.

Ирина Пичурина