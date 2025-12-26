Тысячи полицейских пришли на прощание с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС

В Москве проходит церемония прощания с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС Ильей Климановым и Максимом Горбуновым. Как сообщает пресс-служба столичного управления ведомства, проститься с ними пришли несколько тысяч человек — сотрудников силовых структур и жителей города.

На опубликованных пресс-службой фото видны венки от правительства Москвы и от личного состава московского МВД. После завершения церемонии Илью Климанова и Максима Горбунова похоронят с воинскими почестями, добавили в ведомстве.

В ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве инспекторы ДПС заметили подозрительного человека возле служебной полицейской машины. При попытке задержания мужчина привел в действие взрывное устройство. Все трое погибли. По данным «Ъ», взрыв совершил 24-летний житель Ивановской области, он находился под контролем мошенников и действовал в интересах украинских спецслужб. СКР расследует дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств).

Илье Климанову было 24 года. Он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Максиму Горбунову было 25 лет, он поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года. У молодого человека остались супруга и девятимесячная дочь.

О взрыве — в материале «Ъ» «Мошенники сослужили СБУ».

Полина Мотызлевская