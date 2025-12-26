В Оренбурге восстановили жилой дом после ноябрьского пожара

Кровля дома на Больничном проезде в Оренбурге, поврежденная в результате пожара в ноябре, полностью восстановлена. Работы завершены до конца года в соответствии с ранее поставленной задачей, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

В ходе ремонта строителям потребовалось демонтировать старую конструкцию и возвести новую. Помимо этого, были проведены восстановительные работы внутри здания: оштукатурены и покрашены стены и потолки во всех подъездах, заменена поврежденная часть фасада и отремонтирована система отопления. Подавляющее большинство квартир вновь обеспечены газом и электричеством.

Жильцам, оставшимся без жилья из-за пожара, было предоставлено бесплатное временное проживание в гостинице. Владельцам 38 квартир была оказана финансовая поддержка из областного и городского бюджетов. Администрация Оренбурга и городской совет планируют привлечь дополнительные средства для помощи семьям, чьи квартиры еще не полностью восстановлены.

Андрей Сазонов