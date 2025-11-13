В Оренбурге из горящего жилого дома эвакуировали 220 человек
Крупный пожар произошел в жилом доме в Оренбурге в ночь со среды на четверг. Загорелась кровля многоквартирного здания. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
Пламя охватило площадь в одну тысячу кв. м. Из здания были эвакуированы 220 человек, включая 48 детей.
Огонь тушили 56 специалистов и 22 единицы техники. Позже силы и средства были увеличены до 85 сотрудников и 32 единиц техники. Были развернуты три пункта временного размещения на 250 человек.
В результате происшествия получил травмы один человек. Спасены трое.
Пожар удалось локализовать в 0:49(MSK+1). Открытое горение ликвидировали в 1:57.