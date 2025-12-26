Хуснуллин предупредил о коллапсе при выдаче ипотеки меньше чем на 4 трлн рублей

На российском рынке жилищного строительства наступит коллапс, если годовой объем выдачи ипотеки будет ниже 4 трлн руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Вице-премьер России Марат Хуснуллин

«Хотели бы, чтобы в 2026 году было выдано ипотеки не менее, чем в 2025 году»,— сообщил Марат Хуснуллин. Чтобы поддерживать нужный темп строительства, необходимо ежегодно выдавать, минимум, 4-5 трлн руб. ипотечных кредитов, минимальный показатель — 4 трлн руб., сказал он.

В 2025 году в России было выдано более 912 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,1 трлн руб., из них по льготным программам оформили 562 тыс. кредитов на 3,3 трлн руб., сообщил 25 декабря вице-премьер. По его словам, самой востребованной программой на рынке стала семейная ипотека — компенсация разницы процентных ставок за счет бюджета позволила сохранить объемы жилищного строительства.