Семейная ипотека стала самой популярной программой на рынке в 2025 году

В 2025 году в России выдано более 912 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,1 трлн руб. Кючевую роль сыграли льготные программы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правкомиссии по региональному развитию.

«По льготным программам 562 тыс. кредитов на 3,3 трлн руб. Самой востребованной стала семейная ипотека», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам господина Хуснуллина, семейная ипотека остается наиболее значимой мерой господдержки. Компенсация разницы процентных ставок за счет бюджета, отметил он, позволила сохранить объемы жилищного строительства.

Марат Хуснуллин выразил надежду, что в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки вырастет доля рыночной ипотеки и расширятся возможности граждан по строительству жилья. Он отметил, что в 2025 году доля рыночных кредитов опустилась до исторического минимума.

«Мы смогли средства найти, чтобы достроить те дома, в которые люди вложили деньги. Это непростое было решение для правительства», добавил господин Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).