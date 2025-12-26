Проект набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде не прошел экспертизу

Проектно-сметная документация по строительству набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде не прошла госэкспертизу. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 26 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Речь идет о набережной напротив домов №321 в слободе Печеры — № 533 в слободе Подновье. Спецзастройщик «Берег» (входит в GloraX) намерен создать постоянное гидротехническое сооружение III класса на участке правого берега реки Волги.

Проектную документацию готовили компании «Истоки», «Уралгеопроект» и «Севзапмостпроект». Госэкспертизу проводило ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Как писал «Ъ-Приволжье», на берегу Волги строят жилой комплекс GloraX Premium. В апреле девелопер получил разрешение на строительство первого из пяти многосекционных домов. Весь комплекс инвестор намерен достроить в 2031 году.

Галина Шамберина