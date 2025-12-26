Три человека пострадали от атак 76 дронов ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 76 беспилотников и двух боеприпасов. Известно о трех пострадавших. Были повреждены 13 частных домов и восемь транспортных средств. Это следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

В Шебекинском округе пострадали три человека. В селе Новая Таволжанка при отражении атаки БПЛА был ранен боец подразделения «Орлан». Он находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. В городе Шебекино от удара БПЛА пострадали двое мирных жителей. Один из них лечится в городской больнице №2 Белгорода. Второй пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ с головной болью. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение груди. Раненому оказали помощь, он лечится дома. В Шебекино повреждены «Газель» и грузовой автомобиль, в селе Белянка — КамАЗ и грузовая машина. На хуторе Стадникове при сбросе двух взрывных устройств с беспилотника пострадал частный дом. Всего муниципалитет подвергся атакам 20 беспилотников и двух боеприпасов.

Также серьезные разрушения зафиксированы в Белгородском округе. В поселке Октябрьском от удара дрона поврежден частный дом, еще два — в селе Отрадное. Еще один частный дом, а также линия электропередачи пострадали в селе Чайки. По округу суммарно выпустили 12 БПЛА.

Сутками ранее при атаках ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека.

