Фермера из Хакасии отправили за решетку за использование рабского труда

В Хакасии завершился суд над главой крестьянско-фермерского хозяйства, использовавшим рабский труд. Ему назначили пять с половиной лет колонии строгого режима и обязали выплатить четырем потерпевшим компенсацию в размере 900 тыс. руб., сообщила республиканская прокуратура.

По материалам ведомства, в 2018 году обвиняемый нанял для работы на ферме троих мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он не выплачивал им жалование, заставлял работать по 16 часов в сутки, а за непослушание избивал и закрывал в погребе.

В управлении Следственного комитета рассказали, что работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако фермер возвращал их обратно. В 2023 году невольников освободили сотрудники управления уголовного розыска МВД республики, в отношении фермера возбудили уголовное дело.

Илья Николаев