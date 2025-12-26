Банк России показал новую купюру 1000 рублей
ЦБ представил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей
Банк России представил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей. На оборотной стороне появилось изображение скоростного пассажирского теплохода «Метеор» и Саратовского автомобильного моста.
Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. ЦБ РФ отметил, что обновленная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. Последние останутся в обращении до естественной замены на новые купюры.
ЦБ одобрил новый дизайн в конце сентября. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что над эскизным проектом работали художники Банка России и Гознака. В конкурсе на новый символ для банкноты участвовали, помимо «Метеора» и саратовского моста, дворец земледельцев в Казани, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского университета.