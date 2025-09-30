ЦБ одобрил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей

Совет директоров Центробанка одобрил новый дизайн банкноты в 1 тыс. руб. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что над эскизным проектом работают художники Банка России и Гознака.

«Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн-голосования»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Она отметила, что новую банкноту введут в обращение в ближайшие годы.

25 сентября зампредседателя ЦБ Сергей Белов сообщил, что регулятор планирует выпустить новую банкноту номиналом в 1 тыс. руб. в конце 2025 года. Символ для купюры ведомство выбирает с помощью онлайн-голосования. ЦБ также начал разрабатывать дизайн банкноты номиналом в 500 руб., посвященную Северо-Кавказскому федеральному округу.