Стиль «ретро-спорт» качает тренды
Почему производители одежды и обуви возвращаются к своим старым моделям
Тренд на стиль «ретро-спорт» набирает обороты. Популярные спортивные бренды вдохновляются эстетикой 2000-х и не только создают коллаборации с модными марками, но и перезапускают свои успешные коллекции 20-летней давности, обратил внимание Forbes. На фоне возрождения любви к музыке, телефонам и даже образу жизни нулевых компании расширяют ностальгические линейки. Приносит ли это компаниям коммерческую выгоду? Или это лишь вирусный контент? Разбиралась Юлия Савина.
Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ
Predator Mania Gunmetal, в которых молодой Дэвид Бекхем играл за «Реал» в 2003-м, перезапустили в ноябре 2025-го. Бутсы за €300 в металлической расцвете с красным язычком — не просто оммаж. Модель буквально будут производить на тоже исторической фабрике Adidas в немецком Шайнфельде по старым лекалам и новым технологиям. Культовые модели в современном исполнении пользуются огромным спросом, заметил основатель мультибрендового магазина Kin Store Константин Булычёв: «Тренд на перевыпуск одежды и обуви, которые пользовались популярностью в нулевых, работает в течение четырех последних лет. Модели 2002-го, 2004-го и 2007-го мы сейчас можем найти у брендов, которые производят спортивную экипировку, например, у японских Mizuno и Asics. Компании даже усложняют свою серию выпусков подобных вещей: коллаборации с современными художниками, дизайнерами, есть примеры и совместных проектов с другими брендами одежды и обуви».
Спортивная одежда проходит через те же волны популярности, что и фэшн. Эти понятия никогда не существовали отдельно друг от друга, потому что продажи пограничной casual-категории приносят спортивным брендам основную выручку, пояснил заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета спорта университета «Синергия» Андрей Малыгин: «В 2000-е и 2010-е годы все топовые бренды занимались категорией "спорт-фэшн" и никуда далеко не уходили. При этом у Nike был период, когда они фокус делали на перформансе. На этой волне поднялся в свое время Bosco Sport. У Adidas всегда были коллаборации с Ёдзи Ямамото и Стеллой Маккартни. Всегда были коллекции с какими-то селебрити. Мы еще в 2000-х проводили исследования и выявляли, что примерно 60% спортивной одежды и обуви используются не для занятий спортом. Пропорция примерно сохраняется и сейчас при том, что рынок заметно вырос, конечно, во всем мире».
При этом некоторые коллаборации вроде розовых сверкающих кроп-олимпиек с микро-шортами от Reebok и Juicy Couture могут нести в большей степени имиджевую функцию, уверен основатель мультибрендового магазина Kin Store Константин Булычёв: «Это тренд, который направлен на создание вирусного интереса к бренду. При этом компания не производит подобный продукт в огромных количествах для того, чтобы он не попадал на большие распродажи. Это используется в рамках запусков в отдельных регионах нашей планеты, где такая популярность может найти отклик у покупателей. Они немного ностальгируют, и, как правило, за шесть-восемь недель этот тренд сходит на нет, когда заканчивают работу рекламные кампании».
Но именно этот тренд будет долгим, не согласен основатель сети магазинов 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage Михаил Лабахуа. По его словам, период нулевых уже перетек в категорию «ретро»: «Усталость от моды бывает тогда, когда, может быть, вещи реализованы неинтересно или поданы неподходящим образом. Другое дело, если сами по себе одежда или обувь людям нравятся, и это не чрезмерно. Бывает же, что иногда это слишком навязчиво выглядит или этого слишком много в образе или в каких-то коллекциях. В таком случае это может немножко утомить.
А так в целом ретро-стилистика всегда находит своего покупателя, свой интерес. Большие бренды всегда возвращаются к своей классике».
По данным «Яндекс Маркет», по сравнению с прошлым годом россияне в 15 раз чаще искали на маркетплейсе вещи в стиле 2000-х. Запрос на кеды на платформе вырос в 1,5, на скинни-джинсы — в 2, на велюровые костюмы — в 2,5 раза.