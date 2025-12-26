С экс-главы Сокуровского поселения взыскали 2,9 млн рублей

Суд изъял у бывшего главы Сокуровского сельского поселения Руслана Газизуллина 2,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка показала, что с 2021 по 2023 год на его счета поступали наличные и переводы, законность которых не была подтверждена.

Суд удовлетворил требование прокуратуры Лаишевского района о взыскании этих средств в доход государства. Решение пока не вступило в законную силу.

В апреле господина Газизуллина уволили с поста из-за утраты доверия. Ранее сообщалось, что он указал не все банковские счета и завысил сумму доходов на 850 тыс. руб.

Анна Кайдалова