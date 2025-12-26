Суд рассмотрит дело о возврате кладбища администрации Сосновского округа

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление региональной прокуратуры о возврате властям Сосновского округа территории кладбища «Преображенское», которое сейчас арендует частная компания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ответчиками по делу являются ООО «Преображенское кладбище», администрация Краснопольского сельского поселения и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского округа. Ведомство просит признать недействительными постановления о передаче участков под частное кладбище и три договора об аренде земли. При удовлетворении иска участок перейдет обратно администрации поселения и комитету по управлению имуществом муниципалитета.

Первое заседание по делу назначено на 28 января 2026 года.

Как ранее сообщала пресс-служба региональной прокуратуры, решение о подаче заявления было принято после проверки деятельности кладбища. Установлено, что передача участков произошла незаконно, поскольку арендовать землю под захоронения частным компаниям запрещено. Кроме того, построенные на территории кладбища храм, административное здание и ритуальный зал не введены в эксплуатацию. Также были вскрыты факты захоронений за пределами арендуемой территории, на землях лесного фонда.

Виталина Ярховска