Минэк провел первое заседание рабочей группы по платформенной экономике

В Минэкономразвития состоялось первое заседание новой рабочей группы по платформенной экономике при правительстве РФ. Группа рассматривает подзаконные акты и оценивает актуальность новых требований для бизнеса. Сопредседателем группы от правительства назначен первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников. Сопредседателем от делового и экспертного сообщества избран президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

В следующий понедельник члены рабочей группы в рамках механизма «регуляторной гильотины» рассмотрят нормативный акт о формировании реестра цифровых платформ и требования к продвижению в интернете непродовольственных национальных товаров — так называемый законопроект «о российской полке».

О решении создать новую рабочую группу в ноябре сообщал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отмечал, что закон «О платформенной экономике» распределяет обязанности маркетплейсов и продавцов в части ответственности перед покупателем, определяет правила взаимодействия продавцов и площадок. Деятельность платформ затрагивает многие смежные отрасли, поэтому необходима постоянная дополнительная площадка для обсуждения регулирования в условиях платформенной экономики.

Как писал «Ъ», в начале декабря на совещании у господина Григоренко с руководителями профильных ведомств, ЦБ, Федерального собрания и ассоциаций онлайн- и офлайн-торговли была достигнута договоренность о полноформатной проработке подходов к балансировке их интересов. По данным «Ъ», правительство предложило всем участникам «дискуссии о маркетплейсах» формализовать свое видение проблем, претензий и возможных путей их снятия и вписать их в контекст работы правительства над совершенствованием регулирования платформенной экономики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ящик для писем без газет».