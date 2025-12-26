В Казани за сутки вывезли 7,5 тысяч тонн снега

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезено 7,5 тыс. тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для обработки дорог и тротуаров использовано 895 тонн противогололедных материалов: 407 тонн реагентов и 488 тонн пескосоляной смеси. В уборке улично-дорожной сети Казани участвовали 610 единиц спецтехники и 609 рабочих.

Сегодня днем на уборке будут работать 358 единиц техники и 586 человек. С начала зимнего сезона вывезено уже 76,7 тыс. тонн снега, затрачено около 16 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ранее сообщалось, что в Казани могут построить новый снегоплавильный пункт на газовом топливе.

Анна Кайдалова