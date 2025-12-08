В Казани могут построить новый снегоплавильный пункт на газовом топливе

В правительство Татарстана направлены расчеты по строительству нового снегоплавильного пункта рядом с жилым комплексом «Салават Купере». Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.

Производительность одной газовой камеры, работающей на газовом топливе, будет сопоставима с тремя канализационными.

Также рассматривается размещение пунктов на территории ТЭЦ, где источником тепла может стать вода из системы охлаждения станции.

Сейчас в Казани функционируют 8 стационарных снегоплавильных пунктов с 14 камерами общей мощностью около 8 тыс. тонн снега в сутки. Однако, по словам господина Шайнурова, их не хватает для нужд города.

«Мы умеем проводить БРИКС, Универсиаду, Сабантуи. Но, как только начинается зима и выпадет первый огромный снег, возникает ощущение, что мы золотая команда двоечников, не способная ни на что», — прокомментировал ситуацию с уборкой снега в городе мэр Казани Ильсур Метшин.

Кроме того, для очистки улиц Казани не хватает 28 водителей, 71 механизатора, 72 дорожных рабочих.

Анна Кайдалова