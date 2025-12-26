Ярославские приставы отправили на нужды СВО конфискованные BMW, Hyundai и Lada

Сотрудники УФССП России по Ярославской области передали представителям Минобороны РФ четыре автомобиля, конфискованных у водителей за вождение в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Водители были осуждены по ст. 264 УК РФ. Приставы по решению суда конфисковали у них BMW X1, Hyundai Terracan и две Lada Granta и передали транспортные средства на нужды СВО.

В течение 2025 года ярославские приставы передали Минобороны 33 единицы техники, конфискованные у осужденных. В их числе Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, LiXiang L7, Land Rover. Кроме того, на нужды СВО приставы отправили лодку и сети, изъятые у браконьера.

Алла Чижова