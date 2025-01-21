Лодку осужденных жителей Ярославской области отправят на нужды СВО

В Ярославской области судебные приставы передали Минобороны лодку и сети осужденных за браконьерство жителей Пошехонья. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Двое жителей города с помощью лодки и 13 сетей незаконно ловили рыбу в больших объемах в акватории Рыбинского водохранилища для дальнейшего сбыта. За это их осудили по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов). Суд назначил пошехонцам наказание в виде лишения свободы с конфискацией в доход государства лодки и сетей.

«Судебные приставы конфисковали сети, лодку, мотор и передали представителям Министерства Обороны для направления на нужды специальной военной операции»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Алла Чижова