Экспорт льноволокна из Удмуртии вырос почти в 4 раза за год

146,5 т льноволокна экспортировали из Удмуртии с начала года, сообщает управление Россельхознадзора по республике. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основные направления экспорта — Китай, Казахстан и Киргизия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

19 декабря специалисты управления проконтролировали отправку 40 т очесов льна из Шарканского района в Китай. В ходе досмотра продукции были отобраны образцы для проверки фитосанитарного состояния. Лабораторные испытания не выявили карантинных вредных организмов.

Напомним, с начала года Удмуртия вывезла 8 тыс. т молочной продукции, включая сухую молочную сыворотку, молочные коктейли, молоко, сыр и сливочное масло в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Анастасия Лопатина