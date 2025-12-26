Житель Томска получил пожизненный срок за убийство вкладчика МММ в 1994 году

В Томске рассмотрели дело об убийстве вкладчика финансовой пирамиды МММ, совершенного больше 30 лет назад. Обвиняемому, 60-летнему местному жителю, присудили девять лет заключения, а в совокупности с ранее вынесенным приговором назначили пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, рассказали в прокуратуре. В отношении второго участника убийства, умершего в 1999 году, уголовное преследование ранее было прекращено.

По материалам дела, в 1994 году обвиняемый решил убить своего знакомого, который владел значительным количеством акций финансовой пирамиды МММ. За помощью в убийстве он обратился к сообщнику, обещая заплатить.

В сентябре 1994 года злоумышленники заманили жертву в гараж под предлогом совместного отдыха. Там они попытались задушить потерпевшего, а когда он вырвался, зарезали. Тело они закопали в ближайшем лесном массиве.

Подсудимый забрал из сумки убитого акции МММ, которые затем продал, выручив 7 млн неденоминированных рублей. Соучастнику он заплатил 200 тыс. руб. «старыми» деньгами.

Как рассказали в прокуратуре, подсудимый частично признал свою вину. В ходе процесса, проходившего в Советском райсуде, он утверждал, что всю «грязную» работу выполнил второй участник преступления, который скончался в 1999 году. Гособвинитель опроверг эту версию.

