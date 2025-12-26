В Южном районе Новороссийска отключили горячую воду и отопление

Из-за неотложных работ на тепловой сети в районе улицы Героев Десантников в Южном районе Новороссийска частично приостановили подачу отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала АО «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Отопление и горячее водоснабжение отключили в следующих домах:

ул. Героев Десантников, 95, 97

ул. Малоземельская, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23

пр. Дзержинского, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 210, 216, 216А, 218, 220/2, 207, 209, 221, 221А, 225, 231

ул. Куникова, 52А, 58, 58А, 60, 60А, 62, 62А, 64, 64А, 66

ул. Хворостянского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13Б, 15

ул. Южная, 6, 10, 10А, 12, 14

ул. Пионерская, 12, 15, 17, 19, 21, 21А, 21к1, 21Б, 23, 23А, 25, 27, 33, 37, 39, 39А

ул. им. Алексея Матвейкина, 1к2, 1к3, 1к4, литер №3

Дополнительно подачу горячей воды ограничили по адреса:

ул. Героев Десантников, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38

ул. Малоземельская, 1, 3, 5, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54

пр. Дзержинского, 207, 209

Ориентировочное время окончания восстановительных работ назначено на 20:00.

София Моисеенко