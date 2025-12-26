В Южном районе Новороссийска отключили горячую воду и отопление
Из-за неотложных работ на тепловой сети в районе улицы Героев Десантников в Южном районе Новороссийска частично приостановили подачу отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала АО «АТЭК».
Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ
Отопление и горячее водоснабжение отключили в следующих домах:
- ул. Героев Десантников, 95, 97
- ул. Малоземельская, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
- пр. Дзержинского, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 210, 216, 216А, 218, 220/2, 207, 209, 221, 221А, 225, 231
- ул. Куникова, 52А, 58, 58А, 60, 60А, 62, 62А, 64, 64А, 66
- ул. Хворостянского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13Б, 15
- ул. Южная, 6, 10, 10А, 12, 14
- ул. Пионерская, 12, 15, 17, 19, 21, 21А, 21к1, 21Б, 23, 23А, 25, 27, 33, 37, 39, 39А
- ул. им. Алексея Матвейкина, 1к2, 1к3, 1к4, литер №3
Дополнительно подачу горячей воды ограничили по адреса:
- ул. Героев Десантников, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- ул. Малоземельская, 1, 3, 5, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54
- пр. Дзержинского, 207, 209
Ориентировочное время окончания восстановительных работ назначено на 20:00.