С новым сиянием!

Ольга Базарова



Ольга Базарова, сооснователь и дизайнер Caviar Jewellery

«Я всегда мечтала о сильной профессиональной команде. Главный результат 2025-го для Caviar Jewellery — это как раз стремительное развитие в этом направлении: мы много занимались поиском, наймом и погружением в процессы новых кадров. В наступающем году хочу выпустить ювелирную коллекцию, уже работаю над эскизами. А еще наша большая цель — четко выстроить рабочие процессы в компании и взять новую высоту. Я горжусь нашим первым флагманом, тем, что теперь это пространство живет и развивается вместе с нами. В нем проходили классные совместные выставки с галереей Open You, в нем же мы громко праздновали запуск новой коллекции "Больше, чем любовь". А еще в этом году мы запустили собственный книжный клуб "Между строк", собираемся теперь каждый месяц и обсуждаем современную литературу в стенах Caviar Cafe. Самая важная цифра, характеризующая Caviar Jewellery в 2025 году, — это 21. Именно столько новых дизайнов украшений мы создали в этом году, вложив в каждое смыслы, экспертизу и любовь. Мы прошли с ними путь от эскиза и тестовых образцов до интеграции в постоянный ассортимент бренда. Главный урок этого года — в осознании того, что все в жизни постоянно меняется, а мой главный актив — это я сама.

Фото: Caviar Jewellery

Каждый год я прихожу в офис 31 декабря, когда уже никто из сотрудников не работает. Я все осматриваю и пишу на доске свои желания — совсем как в детстве. Этот ритуал помогает мне подвести итоги года и почувствовать, как много всего произошло. А дальше в течение года эта доска стоит в моем кабинете, и я обращаюсь к ней в сложные моменты: перечитываю и иду дальше за целью и мечтой».

Евгений Данилов



Евгений Данилов, основатель и креативный директор Evgeny Danilov Jewellery

«Для меня 2025 год был очень насыщенным на события, и я с чувством удовлетворения и в приподнятом боевом настроении вступаю в 2026 год. Горжусь тем, что вокруг меня лучшая команда, люди, которые помогают реализовывать мои идеи и видение. В этом году я много времени потратил на обучение азам бизнеса — начиная от финансов, заканчивая маркетингом, это позволило моему бренду значительно вырасти. В этом году мы попали в книгу Елены Весёлой "Jewellery лучшее за 10 лет" — в этот том удостоились чести войти сразу четыре работы Evgeny Danilov Jewellery.

Фото: Evgeny Danilov Jewellery

Для нас очень значимо встать в один ряд с лучшими компаниями мира. Моя мечта — реализовать все то, что рождается в моей голове, так как количество идей опережает возможности их воплощения. Хочу пожелать себе и коллегам не сворачивать с выбранного пути, постоянно двигаться вперед, навстречу всему новому и иногда сложному».

Евгений Данилов



Алексей Зубов, основатель и креативный директор Alexey Zubov

«Одним из главных событий уходящего года я считаю создание группы единомышленников для решения сложных вопросов и взаимопомощи, в ближайшее время будет создан профсоюз ювелирных дизайнеров. 2025 год прошел — и слава богу. Время непростое: хочется создавать дизайн, разрабатывать новые формы, тестировать материалы в соответствии с тенденциями и запросами нового времени, а не быть менеджером и не заниматься вопросами бюрократического толка. Хотелось бы, чтобы законы помогали выжить, а не выживали дизайнеров с рынка. Надеюсь, что 2026 год будет легче. Коллегам по цеху желаю остаться в строю, не опускать руки и продолжать творить.

Фото: Alexey Zubov

Если же говорить о моих мечтах, то хочу открыть бутик неклассических форм ювелирного дизайна, где будут представлены украшения из инновационных материалов, с упором на эргономичность и технологичность, где будет продаваться именно дизайн, а не караты и граммы. Когда-нибудь это обязательно случится. Если получится в новом году — прекрасно!»

Анна Минакова



Анна Минакова, креативный директор и совладелец Epic Jewellery, основатель галереи современного ювелирного искусства Eurus Gallery, основатель и идеолог Alice in Wonderlab

В 2025 году мы смогли поднять и реализовать огромное количество фантастических международных проектов с по-настоящему широкой географией — и под эгидой Epic Jewellery, и под эгидой Eurus Gallery. Мы отлично выставились на Art Central Hong Kong; выпустили две коммерчески успешные коллекции под флагом галереи и моего нового бренда Alice in Wonderlab, который я официально запустила в сентябре. Первая — для Rakuten Fashion Week Tokyo в сотрудничестве с одним из самых известных тайских фешен-дизайнеров, Wisharawish. Вторая — для Cosmoscow в коллаборации с галереей «Глаз» и фотографом Женей Мироновым. Наверное, самое ценное, чему мы научились,— это работать с клиентами совершенно другой ментальности. Мы открыли галерею в конце 2023 года и только сейчас можем с уверенностью сказать, что понимаем, чего ждет тайский, китайский, японский клиент, как выстраивать коммуникацию, как проводить сделки, какие акценты расставлять во время экскурсии по галерее. Любой человек, который работает с международной аудиторией, понимает, насколько это непросто. В 2026 год вступаем усталыми, но счастливыми. Декабрь в ювелирной сфере — месяц, когда любая успешная компания работает на пределе. Поэтому в январе мы всегда стараемся хоть немного восстановиться. Раньше, когда мы концентрировались на западных и российских рынках, январь был временем естественной паузы. Сейчас, когда мы работаем с Азией, сразу начинается насыщенный период, связанный с шопингом перед китайским Новым годом. Отдыхать придется быстро.

Фото: Epic Jewellery
Фото: Eurus Gallery

Пожелаю себе больше времени уделять себе и семье и не разбрасываться. В конце года мы приняли решение по моей инициативе, что я остаюсь владельцем и креативным директором Epic Jewellery, но меньше занимаюсь рутиной, концентрируясь на стратегии. Возможно, мы даже рассмотрим кандидатуру нового главного дизайнера, потому что я хочу больше сфокусироваться на Eurus Gallery и на Alice in Wonderlab. Тем более что Eurus Gallery в 2026 году начнет работать на ежедневной основе — это потребует моего полного внимания. Мы сделали семейное распределение: я больше занимаюсь Eurus, мой муж Захар Борисенко — Epic. Так, чтобы у каждого оставалось время на себя и на самых близких».

Мария Ефимова



Мария Ефимова, основатель и дизайнер Jemae

«2025 год выдался насыщенным и многогранным, но сложным. С одной стороны, для меня и моей команды 2025-й стал временем новых горизонтов и признания. Мы получили международную награду Aesthetic Award престижного международного конкурса International Jewellery Design Excellence в Гонконге за кольцо «Созерцание», идеально исполненное нашим ведущим мастером Иваном Теслей. Из восьми финалистов жюри выбрало именно наше произведение. Безусловно, это мотивирует. Я рада, что бренд стал заметнее не только в России, но и за ее пределами. С другой стороны, год был совсем непростым: и для ювелирной отрасли, и для бизнеса в целом. Нам пришлось научиться быть еще более гибкими: быстро реагировать на тренды, пожелания клиентов и рыночные изменения. Важно беречь баланс между творчеством и бизнес-процессами. Профессиональные прорывы этого года — первое: разработка невидимого механизма внутри титанового браслета. Давно об этом мечтала! Совместная работа и инженерные решения нашего мастера-ювелира Ивана Антонова дали результат. Будем работать в этом направлении дальше. Второе: кастомизация винтажных часов — прекрасная авторская ручная гравировка циферблата из титана и корпуса работы Рустама Юнисова, мы делаем очень красивые медальоны. Один из таких медальонов был продан на благотворительном аукционе за 420 тыс. руб. Деньги собирали для адресной помощи дому-интернату в Иваново.

Фото: Jemae

Я вступаю в 2026 год с благодарностью и воодушевлением, но с трезвым пониманием того, что просто не будет. Ощущаю уверенность в команде и желание расти дальше. Но у медали есть и обратная сторона — значительный рост себестоимости нашего продукта, один только бешеный рост стоимости золота чего стоит. Держать цены все труднее. Желаю нам всем тонкого ювелирного баланса между искусством, бизнесом и здравым смыслом. Чтобы даже самый сложный год приносил не только опыт, но и удовлетворение. Новых идей, надежных партнеров и благодарных клиентов, устойчивости к переменам, ну и побольше поводов для профессиональной радости, несмотря ни на какие кризисы! Ювелир всегда в поиске гармонии, красоты, смысла. Пусть наши украшения несут радость, а профессия постоянно дарит ощущение праздника и открытий!»

Юлия Кружкова



Юлия Кружкова, основатель и дизайнер Omaj, владелица бутика Le Noir

«То, что я продолжаю работать, не теряю искру любви к ювелирному искусству,— это уже достижение. В нынешних реалиях это очень сложно — на одной искренности тяжело двигаться вперед. Ювелирный бренд Omaj — это оммаж камню, служение его красоте и уникальности. Любой дизайн наших украшений строится с целью раскрыть его потенциал. Omaj — это камерная история. До сих пор марка жила только в Краснодаре, где сложился круг преданных друзей и поклонников. Прошедший год показал, что мы готовы искать новых друзей, чтобы разделять с ними наше видение любви и гармонии.

Фото: Omaj

Но делать это нужно точечно и деликатно. Надеюсь в будущем привезти концепт поп-ап стора в Петербург, Екатеринбург, другие большие города. Подобно тому, как мы избирательно ищем камни по всему миру, так же будем искать и новых единомышленников».

Михаил Милютин



Михаил Милютин, основатель и дизайнер Mikhail Milutin

«Год выдался перестроечный — мы занимались налаживанием внутренних процессов, работали над повышением узнаваемости бренда, над привлечением новых клиентов. Отлично поучаствовали в аукционе Елены Веселой с украшением "Мыльные пузыри", сама коллекция выйдет в следующем году. 2025 год в нашей компании можно назвать годом титана: много времени потратили на приручение этого металла, особенно на освоение процесса анодирования, чтобы получать в точности тот цвет, который хочется. В следующем году планируем поработать с алюминием, у которого гораздо более богатая палитра, хотя у людей алюминий по-прежнему ассоциируется с ложками из общепита. Эмаль дает хороший цвет, но у нее много ограничений: горячая эмаль хрупкая, а современные светоотверждающие эмали не всегда дают нужный эстетический эффект — вещи часто получаются тяжеловесными.

Фото: Mikhail Milutin

Коллегам по цеху пожелаю не забывать, что мы занимаемся ювелирным искусством, а не производством изделий, и держать эту планку как в профессиональном, так и художественном смысле. Хочется, чтобы, осваивая продвинутые технологии, ювелиры не забывали ручное ремесло. Наш девиз: двигаться вперед, основываясь на корнях. В наступающем году планируем одну коллекцию, которая будет изготовлена полностью вручную, как в старину, а другую — полностью ультрасовременную и высокотехнологичную».

