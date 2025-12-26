Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

Магнитогорский клуб «Металлург», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры в нашу пользу. Прибавим к этому комбинационный и атакующий хоккей — этот стиль заложен в ДНК клуба и приносил нам славу в прошлом. Андрей Владимирович сам был игроком той легендарной команды 90-х, а сейчас развивает и улучшает те идеи. А магнитогорские болельщики любят и ценят яркий, красивый и неравнодушный хоккей»,— сказал спортивный директор клуба Евгений Бирюков.

Андрей Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. В первый же сезон под его руководством команда завоевала третий в своей истории Кубок Гагарина, победив в финальной серии ярославский «Локомотив». Ранее в КХЛ специалист работал главным тренером в екатеринбургском «Автомобилисте», ханты-мансийской «Югре», владивостокском «Адмирале» и в череповецкой «Северстали». В качестве игрока Разин в том числе выступал за «Металлург», в составе которого стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка страны и Суперкубка Европы.

В текущем сезоне КХЛ «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. По итогам 37 встреч команда набрала 59 очков. 26 декабря магнитогорцы на выезде сыграют против омского «Авангарда».

Таисия Орлова

