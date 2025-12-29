Поздравление от главы IT-ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Подводя итоги 2025 года для индустрии ПО, можно сказать, что год действительно был переломным. Из раза в раз мы доказывали, что модель ведения бизнеса, основанного на разработке ПО, обладает своими особенностями, которые должны быть учтены государством при формировании налоговой и инвестиционной политики, поскольку общеэкономические схемы не всегда к ней подходят. В течение 2025 года мы столкнулись с обвинениями в чрезмерном повышении цен, с ростом инсорсинга в госкорпорациях, со снижением финансирования НИР для МСП, с проработкой введения пятипроцентного (теперь уже трехпроцентного) сбора на поддержку ИТ-образования. Кульминацией стала ситуация с изменением налогового режима: Минфин захотел с 2026 года одновременно двукратно повысить страховые взносы, ввести НДС и изменить порог входа в упрощенную систему налогообложения.

Реакция организованной индустрии ПО на все эти сложности еще раз показала ее главную силу — способность людей объединяться для формирования общей стратегии и тактики защиты своих интересов. Отраслевые ассоциации вместе с ИТ-компаниями сражались за необходимые условия ведения бизнеса, доказывая абсурдность то обвинений, то предлагаемых налоговых изменений. Благодаря тому, что мы были вместе с индустрией и нашим министром (видимо, имеется в виду глава Минцифры Максут Шадаев.— “Ъ”), нам удалось хотя бы частично отстоять интересы ИТ-отрасли, что мы продолжим делать в наступающем году.

От лица всей ИТ-индустрии нашей страны я хочу пожелать, чтобы в 2026 году рядом с вами были такие же верные себе, делу и стране люди, которые окружают нас в ИТ-отрасли!

В наше время важно сознавать, что тебе есть на кого опереться, и тогда мы будем способны на еще большие поступки! ИТ-ассоциации и далее будут следить, чтобы все наши ИТ-системы были суверенными и обладали свойством доверенности, продукты — развивались, а экономика — росла. Хочется надеяться, что 2026 год будет поворотным в становлении курса нашего государства на вывод страны в качестве одного из технологических лидеров. Наша инженерная школа, являясь одной из лучших в мире, готовит специалистов, способных не просто создавать замену западным решениям, а решать «нерешаемые задачи» и выводить на рынок продукты качественно нового уровня. Именно этих специалистов и их стартапы нужно поддерживать, чтобы российские решения не только обеспечивали технологическую независимость, но и достигали мирового лидерства в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, построения киберфизических систем!

Желаю тепла, спокойствия и благополучия вам и вашим близким в 2026 году!