В Новый год проезд в московском метро и автобусах будет бесплатным

В праздничные дни транспорт Москвы будет работать по особому графику, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. В ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК будут работать круглосуточно. С 20:00 мск 31 декабря до 06:00 следующего дня проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным.

В новогоднюю ночь также будут курсировать без перерыва 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов. Круглосуточно будут ходить трамваи на 19 маршрутах, в том числе и на первом Московском трамвайном диаметре. В обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов. Воспользоваться МЦД москвичи смогут до 03:00 мск.

В рождественскую ночь метро и МЦК будут открыты до 02:00 мск. МЦД — до 03:00 мск. Транспорт будет ходить по 125 автобусным и 18 трамвайным маршрутам до 03:30 мск. 18 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

Парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 10 января. 11 января они также будут работать бесплатно по тарифам воскресного дня. Исключение — улицы с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час, а также зоны динамического тарифа. Парковки со шлагбаумами во все дни будут доступны в обычном режиме.