«Мельница», «Двенадцать месяцев» и «Буратино»

В Челябинске на предстоящие праздничные дни запланирована обширная культурная программа. На концертных площадках пройдут выступления разнообразных оркестров и трибьют-шоу, которые выступят с песнями Queen, Depeche Mode, саундтреками к фильмам про Гарри Поттера, классических композиторов, а также с песнями из советских кинофильмов. В театрах представят балет «Щелкунчик», спектакли «Дорогая Памела», «Двенадцать месяцев», «Рождество в доме Купьелло», «Приличные люди», «Не коля» и другие. На выставках челябинцев познакомят с биографией советского разведчика Исхака Ахмерова, а в кинотеатрах выйдут фильмы «Чебурашка 2», «Буратино», «Простоквашино», «Горничная» и «Добрый доктор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

В Центре международной торговли 28 декабря состоится концерт оркестра Muse. В программу выступления вошли музыкальные произведения композиторов Антонио Вивальди и Людвига ван Бетховена, певицы Адель и группы The Beatles. Концерт также пройдет в окружении 3 тыс. свечей. Стоимость билета — от 3 тыс. до 3,5 тыс. руб. 12+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 31 декабря пройдет новогоднее выступление под музыку Павла Чайковского, Лероя Андерсона, Евгения Крылатова, Александра Цфасмана, Микаэла Таривердиева и многих других композиторов. В концерте примут участие народный артист РФ Владимир Хомяков, заслуженная артистка Челябинской области Лариса Тимшина, камерный оркестр Государственного симфонического оркестра Челябинской области и другие музыканты. Стоимость билета 3,5 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

В концертном зале имени Прокофьева 31 декабря состоится праздничный концерт «Новый год с симфоническим оркестром». В программу музыкального вечера вошли польки и вальсы Иоганна Штрауса, джазовая сюита Александра Цфасмана, увертюра Дмитрия Кабалевского и вальса Дмитрия Шостаковича. Солистом концерта выступит пианист из Москвы и лауреат международных конкурсов Александр Ключко. Стоимость билета от 4,7 тыс. до 7 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 5 января состоится трибьют-шоу Enjoy the Symphony. Музыканты сыграют песни известной британской группы Depeche Mode. В программу вошли треки, ставшие классикой электронной музыки — Personal Jesus, Enjoy the Silence, а так другие не менее популярные композиции. Выступление проходит в сопровождении симфонического оркестра. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 5,2 тыс. руб. 12+

В МТС Live Холле 5 января состоится шоу Mirror of Enigma. Выступление объединяет творчество музыкальных проектов Enigma, Gregorian и Sandra и представляет собой синтез рок-оперы, нью-эйдж и этно. Гости концерта услышат хиты Sadeness, The Rivers of Belief, Mea Culpa, Return to InnocencE, Moment of Peace, Secret Land и многие другие. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 4,5 тыс. руб. 12+

В МТС Live Холле 7 января пройдет трибьют-шоу Radio Queen «Богемская рапсодия». Гости концерта смогут вживую услышать хиты легендарной группы Queen — We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, We Are the Champions и многие другие. Стоимость билета от 1 тыс. до 4,2 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 8 января выступит группа «Мельница» с новой программой «Крапива». Коллектив исполнит три новых песни из будущего альбома, которые до этого еще никто не слышал, а также главные хиты. В программу также вошли композиции из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполнилось десять лет. Стоимость билета от 2 тыс. до 5,7 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 8 января пройдет концерт «Зима в Париже». В выступлении примет участие инструментальный ансамбль «Маэстро Аккордеон», заслуженная артистка РФ Ольга Парфентьева, актерская группа «ПантоМиМовы» и другие музыканты. В программу концерта вошли композиции «Парижский вальс», «Если б не было тебя», «Вечная любовь» и «Падает снег». Стоимость билета 700-1800 руб. 6+

В МТС Live Холле 9 января выступит симфонический оркестр «Модерн». 60 музыкантов исполнят сюиту, вдохновленную композициями Джона Уильямса и Патрика Дойла к известной серии фильмов о Гарри Поттере. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 5,5 тыс. руб. 0+

Во Дворце культуры железнодорожников 11 января оркестр Cagmo представит программу «Песни советских кинофильмов». Музыканты исполнят уникальные аранжировки песен из таких известных фильмов, как «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи» и многих других кинокартин. Стоимость билета от 2,3 тыс. до 5,7 тыс. руб. 6+

Спектакли

В театре оперы и балета имени Глинки 27-30 декабря и 2-5 января будут показывать балет «Щелкунчик» в постановке народной артистки Татьяны Предеиной. На сцене развернется известный сюжет классической сказки, которую дополнят хореографические выступления. Особенностью спектакля является то, что Щелкунчиком выступает не бутафорская кукла, а артист балета. Кроме того, в постановке участвуют новые персонажи — Арлекин, Коломбина, арапчата и еще один герой-сюрприз. Стоимость билета от 800 до 11 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 27-28 декабря, 3-4 и 8 января состоится музыкальный спектакль «Отель „Новогодний“». Его представят солисты Челябинской филармонии и детской танцевальной студии «Урал». Спектакль представляет собой номера с событиями из жизни постояльцев роскошного отеля. Атмосферу праздника дополнят новогодние и рождественские мелодии. Стоимость билета от 1 тыс. до 2,4 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 28 декабря представят спектакль «Дорогая Памела» по пьесе Джорджа Патрика. Трое мошенников решают провести аферу — застраховать чудаковатую женщину, подстроить несчастный случай и получить деньги. Они проникают в ее дом и пытаются втереться в доверие. Но их план проваливается — согретые теплом и уютом, аферисты сами начинают чудным образом меняться. Стоимость билета от 1,1 тыс. до 3,8 тыс. руб. 12+

В «Центре международной торговли» 30 декабря представят постановку режиссера Московского театра имени Натальи Сац Валерия Меркулова «Двенадцать месяцев». На сцене перед зрителями возникнет волшебный заснеженный лес и знакомая история о девочке, встретившей в трудную минуту 12 братьев-месяцев. Стоимость билета от 800 до 2,3 тыс. руб. 0+

В «Театральном пространстве свободы» 30 декабря и 2-8 января будут показывать спектакль «А Дед Мороз дома? Чудесное Рождество». Это представление о маленькой девочке и одиноком шарманщике, обретающем свой дом. В спектакле использованы мотивы произведений Тонино Гуэрра и Кейт ДиКамилло, а также музыка Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Ван Бетховена. Стоимость билета 1,4 тыс. руб. 6+

В «Новом художественном театре» 6 января пройдет спектакль «Рождество в доме Купьелло». Сеньор Купьелло жаждет праздника и согласия в семье. А вокруг все не так — сварливая жена, непослушный и избалованный сын, докучливый брат, дочь уходит от мужа. Какие перипетии переживет неаполитанская семья прям перед Рождеством? Стоимость билета 900 руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Алексей Гришин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Алексей Гришин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 8 января представят спектакль «Приличные люди». Две семьи, которые еще недавно называли друг друга «милыми парочками», во время ужина быстро переходят на личности, высмеивают недостатки друг друга. Образованные представители среднего класса превращаются в неудовлетворенных собой зануд. Поучительная комедия вызовет у зрителя волну понимания и сочувствия. В ролях — Анастасия Акатова, Алексей Гришин, Елена Ксенофонтова, Дмитрий Ульянов. Стоимость билета от 2 тыс. до 4,2 тыс. руб. 16+

В «Театральном пространстве свободы» 9 января покажут постановку «Не Коля». Николай вынужденно возвращается в город, где прошло его детство. Эта поездка становится путешествие вглубь себя, где он встречается с главным призраком своего прошлого — отцом. Главному герою вновь придется столкнуться с чувством одиночества, тоски, предательства и найти ответы на свои вопросы. Стоимость билета 800 руб. 18+

Во Дворце культуры железнодорожников 9 января пройдет спектакль «Магия любви, или не стреляйте в экстрасенса». Успешный бизнесмен решает посмеяться над потусторонним миром и приглашает на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан вызвал дух родственника предпринимателя. После этого жизнь бизнесмена превратилась в ад. Одна нелепость накладывается на другую, и тогда он понимает, что шутки с привидениями могут привести к трагическому концу. В актерский состав вошли Дмитрий Мухамадеев, Светлана Антонова, Евгений Папунаишвили, Александра Солянкина, Анастасия Савицкая и Татьяна Кравченко. Стоимость билета от 2,7 тыс. до 5,9 тыс. руб. 18+

Выставки

В историческом музее Южного Урала открылась выставка, посвященная предстоящему 125-летию со дня рождения разведчика, уроженца Троицка Исхака Ахмерова. В 1937-1945 годах он руководил советской резидентурой в США. За время своей карьеры разведчик переправил на родину около 25 тыс. зашифрованных сообщений с политической и военной информацией. В музее представят пароли и псевдонимы подпольщика, малоизвестные факты о биографии Исхака Ахмеров, фотографии и документы, которые познакомят посетителей выставки со шпионской жизнью. Выставка проработает до 1 февраля 2026 года. 6+

Кино

С 1 января в кинотеатрах появится фильм «Буратино». Зрители увидят на экране известную историю о том, как папа Карло создает себе сына из полена и называет его Буратино. С помощью волшебного ключа он оживает. Постепенно Буратино начинает понимать, что он не такой, как все, поэтому решает отправиться в путешествие, чтобы доказать своему папе: он хороший и настоящий сын. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Виталия Корниенко, Александр Петров, Степан Белозеров и Марк Эйдельштейн на премьере фильма "Буратино"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актеры Виталия Корниенко, Александр Петров, Степан Белозеров и Марк Эйдельштейн на премьере фильма "Буратино"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В кинотеатрах выйдет в прокат с 1 января еще одна экранизация — фильм «Простоквашино». Это известная история о Дяде Федоре, который очень любил животных, но родители и слышать не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кот. Мальчик решает сбежать и отправиться в деревню Простоквашино с новыми друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком. Главную роль сыграл Роман Панков. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера фильма "Чебурашка" в декабре 2022 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Премьера фильма "Чебурашка" в декабре 2022 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В кинотеатрах с 1 января также можно посмотреть фильм «Чебурашка 2». Чебурашка живет у Гены уже год. Он взрослеет, и у друзей начинаются разногласия. Чебурашка проявляется излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Их приглашают на день рождения Сони. Ушастик случайно портит праздник и сбегает с новыми друзьями в горы, где их ждут незабываемые приключения. Взрослые же объединяются, чтобы вернуть детей домой. 6+

В челябинских кинотеатрах с 8 января можно посмотреть фильм «Добрый доктор». Олег Мандрыгин — врач со скверными характером, предпочитающий работать в одиночку. Дима — обычный молодой курьер. Их судьбы внезапно переплетаются, когда Дима врезается на самокате в Олега. Чтобы врачу не потерять работу и пациентов, курьеру придется притвориться настоящим доктором и отправиться на срочные вызовы. Главные роли сыграли Юрий Стоянов и Виктор Хориняк.

С 8 января в кинотеатрах также можно посмотреть фильм «Горничная» с Сидни Суидни и Амандой Сайфред в главных ролях. Героиня Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Однако жильцы скрывают за закрытыми дверями и странными правилами нечто зловещее. Милли пытается разгадать тайну семьи, не подозревая, что ее собственные тайны тоже выйдут наружу. 18+

Ольга Воробьева