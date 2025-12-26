Безруков требует с белгородки 500 тысяч компенсации за продажу масок с его лицом

Актер Сергей Безруков в рамках судебного спора с индивидуальной предпринимательницей из Белгородской области Кристиной Соболевской потребовал взыскать с нее 500 тыс. руб. В эту сумму оценена компенсация морального вреда за продажу карнавальных и тканевых масок с изображением его лица. Об этом сообщило РИА «Новости».

В частности, исковые требования господина Безрукова включают взыскание с предпринимательницы 250 тыс. руб. за использование его фотографии без разрешения и еще 250 тыс. руб. — за несогласованную обработку и размещение в интернете персональных данных. Также артист настаивает на судебном запрете дальнейшего распространения этих данных в сети.

Со своей стороны ответчица ходатайствует об уменьшении размера компенсации или о ее замене на роялти от продаж масок с изображением Сергея Безрукова. Рассмотрение дела продолжится 20 января.

По данным Rusprofile.ru, Кристина Соболевская зарегистрировала ИП в поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области в январе 2008 года. Основной вид деятельности — розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах. Госпожа Соболевская также является учредителем белгородских ООО «ТД "Мега тойс"» (оптовая торговля играми и игрушками) и ООО «Белгородская фабрика игрушек "Мега тойс"» (оптовая неспециализированная торговля). Первая компания в 2024 году выручила 187 млн руб., убыток достиг 656 тыс. руб. Вторая завершила 2024-й с выручкой в размере 32 млн руб. и чистой прибылью 5,2 млн руб.

Кабира Гасанова