ФСБ показала видео задержания девушки, планировавшей убийство военнослужащего

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания девушки 2007 года рождения, которая, по версии следствия, планировала подорвать автомобиль военнослужащего в Ставрополе. Согласно материалам дела, она собиралась использовать самодельную бомбу мощностью 400 г тротила. Также ФСБ опубликовала видео допроса фигурантки — перед камерой она признала вину.

«По указанию куратора с Украины подняла взрывное устройство, далее выдвинулась на парковку одной из войсковых частей… Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин ... Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь»,— сказала задержанная.

Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном хранении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1).